Pays basque : trois surfeurs adolescents sauvent une femme de la noyade

Trois jeunes ados pleins d'héroïsme. Trois jeunes surfeurs, âgés de 11 et 12 ans, ont sauvé la vie d'une femme, au bord de la noyade, le vendredi 28 janvier sur une plage du Pays basque, à Hendaye.

Les jeunes surfeurs ont terminé leur échauffement quand des passantes les interpellent, une femme est en difficulté dans l'eau. Unai, Alai et Paul se précipitent alors au secours de la baigneuse. "On va à l'eau, ça n'allait pas du tout, elle était en hypothermie", confie l'un des jeunes héros. "Elle n'était pas trop loin mais elle était immergée jusqu'à la tête, donc il n'y avait pas d'appui au sol donc ce n'était pas très facile". Ils la positionnent sur une planche et, après de gros efforts, la ramènent au bord.

Aidés par leur monitrice, ils réchauffent ensuite la rescapée. "On n'était pas préparé à faire ça mais quand tu y repenses, tu te dis que tu as quand même réussi à sortir une femme de l'eau", s'étonne l'un des garçons. "On est très fier d'eux", souligne Pauline, leur monitrice, "ils ont été formés à ça mais de là à passer au réel, ce n'est pas la même chose". Paul et ses copains sont retournés à l'eau dès le lendemain pour assouvir leur passion du surf, qui peut aussi sauver des vies.