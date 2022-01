Rouen : un homme condamné pour avoir détourné 99 kg de cocaïne voués à être détruits

Crédit : KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Trois ans de prison dont deux avec sursis probatoire et une obligation de travailler. C'est la sentence qu'a prononcée le tribunal de Rouen, lundi 24 janvier, à un homme jugé en comparution immédiate pour avoir détourné 99 kg de cocaïne pure le 20 janvier dernier. Les produits étaient placés sous scellés et destinés à être détruits dans un incinérateur, dans la commune de Grand-Quevilly en Normandie.

C'est au moment où la police a acheminé la drogue vers le port du Havre dans des sacs opaques de 25 kg que le jeune prévenu, travaillant pour la société Veolia qui a pour mission d'incinérer la marchandise, a tenté de dissimuler certains sacs sous un escalier, comme le révèle Actu.fr. Ce sont deux de ses supérieurs qui ont finalement découvert les sacs cachés après avoir remarqué un changement de comportement chez leur salarié.

Si l'homme a dit à la barre qu'il ne savait pas ce que les sacs contenaient, la présidente du tribunal lui a rappelé qu'il y avait écrit dessus en lettre capitale "STUP" et qu'il aurait pu en tirer un bénéfice considérable, estimé entre 3,3 et 19,6 millions d’euros. L'homme, qui a finalement été reconnu coupable, était en plus en situation de récidive puisqu'il avait déjà été condamné pour stupéfiants.