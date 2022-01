Procès de la sextape : pourquoi la justice a saisi 230.000 euros sur le compte de Benzema

La somme de 230.000 euros, que le tribunal de Versailles avait condamné Karim Benzema à payer à Mathieu Valbuena lors de son jugement dans l'affaire de la sextape en novembre, a été prélevée sur le compte de l'attaquant du Real Madrid, a appris l'AFP jeudi auprès d'une source proche du dossier.

Le 24 novembre dernier, le tribunal avait condamné Karim Benzema à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende pour complicité de tentative de chantage contre son ancien coéquipier en équipe de France, Mathieu Valbuena. Il devait donc rembourser 230.000 euros : 150.000 euros en réparation du préjudice moral et 80.0000 euros de frais de justice à la partie civile.

La justice s'est rendue compte que le joueur du Réal Madrid ne s'était pas acquitté de la somme auprès de l'actuel joueur de l'Olympiakos en Grèce. Elle a décidé de saisir via un huissier cette somme sur un compte bancaire français de Karim Benzema vendredi 21 janvier.

L'avocat de Karim Benzema charge Mathieu Valbuena

"Monsieur Valbuena a toujours soutenu qu'il ne s'agissait pas d'une question d'argent pourtant il refuse d'attendre la décision d'appel et s'empresse de faire saisir cette somme, tout en refusant notre proposition de placement sous séquestre", a réagi auprès de l'AFP maître Antoine Vey, l'avocat de Benzema. "La condamnation solidaire de Karim Benzema était injuste et injustifiée dans la mesure où il était clair que les autres co-accusés étaient insolvables", a-t-il ajouté.

"Ce sont des suites logiques de la décision de paiement immédiat. Nous avons demandé un paiement à l'amiable qui n'est jamais arrivé, nous sommes donc passés à l'étape supérieure", a pour sa part déclaré à l'AFP Me Paul-Albert Iweins, conseil de Mathieu Valbuena.