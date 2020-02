publié le 12/02/2020 à 17:02

La cour d'appel de Paris a autorisé mercredi 12 février la mise en liberté pour raisons de santé du maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany. Quelques minutes après, Isabelle Balkany, s'est rendue devant la prison de la Santé, impatiente de retrouver son mari.

Grand sourire, Isabelle Balkany a immédiatement déclaré : "Le bonheur, ça ne se décrit pas (...). Je suis excitée comme si j'avais deux ans !". "Quand j'ai entendu qu'il allait être libéré, j'ai giclé de mon fauteuil, je suis partie comme une folle de la Mairie", a-t-elle affirmé aux différents médias présents sur place.

Très vite, Isabelle Balkany téléphone à son mari. "Tu me vois à la télé ?", lui dit-elle. Patrick Balkany lui affirme ensuite que personne n'est venu le chercher dans sa cellule. "Je t'ai ramené ton portable, mon chéri", ajoute-t-elle ensuite.

Au programme, une fois qu'il sera sorti de prison dans les prochaines heures, un "retour à la maison", raconte Isabelle Balkany. "Et séance de serpillière ce soir parce que je pense que nos trois toutous vont être tellement contents de le voir qu'il va falloir essorer quelques pipis !", s'est-elle exclamée.

"Pour l'instant, je le récupère, on va passer la soirée tous les deux avec nos chiens et nos chats, je vais m'occuper de lui, je vais le border, le câliner. Je m'occupe de lui, et demain j'ai Conseil municipal. Je vais le faire normalement et Patrick se reposera", a-t-elle continué.

Patrick Balkany sera donc prochainement libéré et se verra imposer un contrôle judiciaire léger, sans caution, dans le dossier de fraude fiscale comme de blanchiment.