Paris : une clinique "complètement paralysée" par une grève

L'activité de la clinique privée Turin, à Paris, était quasiment à l'arrêt mercredi et une quinzaine de patients ont dû être transférés vers d'autres établissements du fait d'une grève "illimitée" du personnel qui dénonce des conditions de travail "calamiteuses", a-t-on appris de source syndicale et auprès de la direction.

L'activité médicale est "complètement paralysée" depuis mardi dans cet établissement situé dans le VIIIe arrondissement, non loin de la gare Saint-Lazare, a indiqué à l'AFP Natacha Toch, déléguée CFDT. Environ 250 salariés sur 300 au total, infirmières, aides-soignants et administratifs, mais pas de médecins car ils ne sont pas salariés et interviennent en libéral, étaient en grève ce mercredi 13 juillet, selon la direction.

De ce fait, une quinzaine de malades, qui avaient été hospitalisés avant leur opération prévue, ont été transférés vers d'autres établissements, a ajouté cette porte-parole. Les grévistes réclament de meilleures conditions de travail, un "encadrement bienveillant" et le remplacement des postes vacants, selon les syndicats.

Un personnel épuisé

Les infirmières, qui enchaînent des journées de 12 heures, sont débordées au point de "ne même pas pouvoir prendre une pause pipi ni manger à midi", selon Natacha Toch, qui dénonce en outre des "managers de proximité qui terrorisent le personnel".

La direction "comprend parfaitement l'épuisement des soignants après leur engagement sans faille contre le Covid" mais "réfute les griefs qui lui sont faits", a commenté la porte-parole. La "pénurie de personnels soignants" est réelle, mais "c'est malheureusement le cas partout", du fait de difficultés à recruter, a-t-on ajouté de même source. "Le dialogue social existe" dans cette clinique et "la porte du directeur est ouverte", a insisté la porte-parole.