Paris : un postier fonce sur deux terrasses avec son camion

publié le 27/07/2020 à 21:51

Ce lundi 27 juillet un postier a foncé avec son véhicule de service sur deux terrasses, celle du café Le Grain de Folie Montmartre et du restaurant Marcello, rue de la Vieuville aux Abbesses dans le XVIIIe arrondissement. Aucun blessé n'est à déplorer.



"C'est à la suite d'un différend entre des commerçants et ce postier que ce dernier est remonté dans sa camionnette et a foncé sur deux terrasses", a expliqué une source policière au Parisien. L'homme a ensuite été interpellé et placé immédiatement en garde à vue.

"On a vu une camionnette passer très vite, elle faisait beaucoup de bruit et se dirigeait vers des terrasses, explique un commerçant de la rue." Ensuite, le conducteur est alors remonté dans sa fourgonnette puis a foncé une première fois sur la terrasse du Grain de folie Montmartre. Il a refait un tour pour foncer sur celle du Marcello. Ce n'est qu'au troisième passage qu'il est neutralisé par les policiers arrivés sur place. Les clients ont tous été extrêmement choqués. La police judiciaire a bouclé la rue en question.