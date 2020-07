Paris : une note sur la tenue des policiers, et surtout des policières, agace

publié le 23/07/2020 à 22:41

À la lecture de la note, on pourrait la croire sortie tout droit des archives. Pourtant, cela ne fait que quelques jours qu'elle a été publiée par un service de la Préfecture de police de Paris. Cette note sur la tenue vestimentaire des policiers agace dans les rangs des forces de l'ordre, rapporte Le Parisien.

Le document a été édité par la Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP), le plus gros service de la Préfecture. Il reprend un arrêté de 2004 sur la tenue de service des agents de la police nationale de Paris et de la petite couronne. Il concerne tous les agents, mais surtout les policières, qui représentent environ un quart du service.



Pour les hommes, interdiction est faite de porter des chaussettes bariolées. Barbes et moustaches doivent être entretenues. Pour les femmes, la liste des obligations : les boucles d'oreilles ("petites", "discrètes, pincées ou percées, non pendantes"), les cheveux (pas de couleur "fantaisiste"), le maquillage ("sobre"). Mais ce qui fait le plus grincer des dents, selon Le Parisien, ce sont les collants chairs pour les agentes en jupe.