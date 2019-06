publié le 07/06/2019 à 20:32

La guerre de la trottinette est déclenchée et met les maires en première ligne. Ce n'est pas rien, à moins d'un an des élections municipales. La trottinette est devenue le symbole du dogme de la liberté individuelle : "Je roule là où je veux, à la vitesse que je veux, comme je veux".



Jeudi 6 juin, Anne Hidalgo a annoncé plusieurs mesures, notamment celle de ne plus déposer les trottinettes sur les trottoirs. On devra les parquer sur la chaussée. C'est assez habile de sa part, car au nom de l'ouverture à la modernité cela va restreindre le nombre de places disponibles pour garer les voitures que la maire de Paris est décidée à faire disparaître.

Elle a aussi décidé de brider la vitesse des trottinettes à 20 km/h, voire 8 km/h dans les rues piétonnes. Les Parisiens vont donc être à la pointe de la nouvelle technologie avec le code trottinette-écologico-technologique.