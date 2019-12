Crédit : iStock Editorial / Getty Images Plus

et Paul Turban

publié le 12/12/2019 à 10:18

Il est 7 heures ce lundi 9 décembre à la station de métro Château-d'Eau dans le Xe arrondissement de Paris. Un étudiant israélien de 31 ans laisse un message téléphonique en hébreu à son père. Deux hommes, furieux, le frappent à plusieurs reprises. Le parquet de Paris a retenu le caractère antisémite de l’agression, selon des informations du Parisien confirmées par RTL.

Un jeune homme de 17 ans a été interpellé ce mercredi 11 décembre par les enquêteurs de la brigade des réseaux ferrés (BRF). C’est grâce à l’exploitation de la vidéosurveillance que les enquêteurs de la BRF ont pu retrouver le suspect, un homme déjà connu des services de police.

La victime souffre d’une fracture du nez et de contusions à l’œil, et s'est vue prescrire une ITT inférieure à 8 jours. Le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme (BNVCA) "dénonce et condamne avec force cette agression antisémite de nature antisioniste".