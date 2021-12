Paris : un des leaders des Zouaves, groupuscule d'extrême-droite, interpellé

Crédit : Julien Mattia / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Le dirigeant présumé du groupuscule d'ultradroite les "Zouaves Paris", Marc de Cacqueray-Valmenier, soupçonné d'être impliqué dans les violences lors du meeting du candidat à la présidentielle, Éric Zemmour à Villepinte, a été interpellé mardi, a appris l'AFP.

Le jeune homme de 23 ans, qui réfute le titre de leader du groupuscule, né en 2018, a déjà été condamné à six mois de prison avec sursis en janvier 2019 pour des violences commises lors des manifestations des "gilets jaunes" le 1er décembre 2018. Il avait été identifié par plusieurs médias sur les vidéos montrant l'agression à coups de poing et de chaises des militants de SOS Racisme qui avaient exhibé des t-shirts "Non au racisme" lors du premier meeting de campagne du polémique.

Dix mois de prison ont également été requis contre lui il y a un mois au procès de l'attaque à coups de batte de baseball d'un bar antifa à Paris, dans le quartier de Ménilmontant, en juin 2020.

Dimanche dernier, sur RTL, Gérald Darmanin avait annoncé la dissolution du groupuscule d'extrême droite. "Nous avons enclenché cette procédure, il y aura un contradictoire comme à chaque fois que j'ai fait cela, je l'ai fait pour Génération identitaire", confiait le ministre de l'Intérieur.