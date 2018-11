Crédit : iStock Editorial / Getty Images Plus

publié le 26/11/2018 à 22:40

"Je vais devoir retourner au tribunal", soupire Adélaïde, 35 ans, auprès du Parisien. Agressée sexuellement dans le métro de Paris par un homme de 24 ans à la fin du mois d'octobre, la victime annonce au quotidien que son bourreau, condamné à 3 mois de prison avec sursis en première instance, va faire appel de la décision.



Tandis que l'individu, un policier moldave de 24 ans, venait de lui caresser les fesses sur le quai de la ligne 1 à la station Gare de Lyon, Adélaïde avait filmé son agresseur et posté la vidéo sur Twitter pour alerter sur la gravité d'une telle scène. Les images avaient permis à la police d'identifier et d'interpeller, une semaine plus tard, l'agresseur.

Niant toute agression, le mis en cause avait finalement écopé de trois mois de prison avec sursis. Il avait été placé en rétention et s'était vu notifié d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) - une dernière mesure qui motive peut-être sa décision de faire appel, puisqu'il était "arrivé en France quelques semaines plus tôt afin de trouver du travail dans le bâtiment", indique Le Parisien.