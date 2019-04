publié le 22/04/2019 à 02:21

Les faits remontent à vendredi 19 avril. Trois militaires de l'opération Sentinelle ont été arrêtés après avoir agressé des boulistes, lors d'une partie de pétanque improvisée au jardin des Tuileries à Paris.



Mais, comme le raconte LCI, qui publie l'information, la partie de ces deux Parisiens a pris une tournure inattendue avec l'arrivée de trois individus, particulièrement alcoolisés. L'un des hommes s'est alors saisi du cochonnet pour le lancer le plus loin possible.

Une provocation à laquelle l'un des boulistes aurait réagi par un doigt d'honneur. Un geste qui a alors provoqué la colère des suspects, qui se sont rués sur les deux joueurs pour les frapper avec les poings et les pieds.

Des policiers présents sur place ont été contraints d'intervenir pour séparer les individus. Les trois militaires ont alors été interpellés avant d'être placés en cellule de dégrisement puis en garde à vue, explique la chaîne d'information. Ces derniers étaient toujours en garde à vue dimanche 21 avril, selon Le Parisien.

Une plainte déposée

Les trois soldats, âgés de 25 et 28 ans, appartiennent au 3e régiment Parachutistes d’infanterie de Marine et sont rattachés à la caserne La Perrinne à Carcassonne, dans l'Aude.



S'ils n'étaient pas en service au moment des faits, cette sortie pourrait malgré tout coûter cher aux militaires. Les deux boulistes, qui souffrent d'ecchymoses au visage et au corps, ont déposé plainte pour violences volontaires aggravées.