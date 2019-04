publié le 21/04/2019 à 19:53

C'est un véritable miracle qui s'est produit samedi matin, dans le quartier du Wiesberg, à Forbach en Moselle. Vers 10h30, un bébé d'à peine un an, qui jouait avec sa sœur dans un appartement de l'avenue de l'Europe, a fait une chute du 3e étage. Heureusement, l'enfant en bas âge s'en est sorti indemne, comme le relate Le Républicain Lorrain.



Selon le quotidien régional, l'enfant qui jouait avec sa sœur, est passé à travers les grilles des portes fenêtres de l'immeuble. Sa chute d'environ huit mètres aurait été amortie par de la végétation en contre-bas. Le bébé a alors été pris en charge par les pompiers de Forbach et le SMUR, et transporté vers l’hôpital Marie-Madeleine où il a passé la nuit en observation.

Selon France Bleu, la police aurait mis hors de cause les parents dans cette affaire.