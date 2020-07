Paris : sept blessés dont deux en urgence absolue dans un incendie

et AFP

publié le 17/07/2020 à 16:54

Les pompiers ont été appelés un peu avant 10h30 vendredi 17 juillet dans le quartier de Belleville pour un incendie. Deux personnes ont été gravement blessées et sont en urgence absolue et cinq autres plus légèrement.

Les hommes de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ont secouru ou mis en sécurité 7 personnes avec des échelles, avant de parvenir à éteindre le feu vers 12h30, a précisé un de leur porte-parole. "Deux personnes ont été grièvement blessées et cinq autres, dont une policière, plus légèrement", a-t-il ajouté.

Le feu avait notamment pris aux 1er et 3e étages de cet immeuble haussmannien qui en compte six, détruisant deux appartements. Les grands moyens avaient été déployés avec près de 70 pompiers au total dépêchés sur place. "Nous avons envoyé de gros effectifs, dont le renfort habitation car nous redoutions une propagation importante entre les étages", a déclaré Clément Cognon, porte-parole de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris au Parisien.

Il a également ajouté : "Nous procédons à des reconnaissances sur les immeubles adjacents. Cet immeuble est enclavé dans un îlot assez dense. Nous voulons nous assurer qu'il n'y a pas d'autres victimes, liées aux fumées, notamment."