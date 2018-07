publié le 29/05/2018 à 08:22

"Merci." La mère de l'enfant sauvé par Mamoudou Gassama à Paris alors qu'il était suspendu au dessus du vide a tenu à remercier le jeune homme, sur Antenne Réunion. "On ne peut que le remercier et prier le ciel d'avoir été aussi réactif." Elle espère pouvoir rencontrer le sauveur de son enfant.



La mère, qui vit à La Réunion, se dit avant tout "soulagée", consciente qu'"il aurait pu arriver pire". "C'est la police judiciaire qui m'a appelée", raconte-t-elle. Elle a vu la vidéo sur internet ensuite, et a reconnu immédiatement son enfant : "C'est l'endroit, c'est l'adresse, c'est les habits."

"Je ne justifie pas le geste de mon mari", assure-t-elle. Mais "cela aurait pu arriver à d’autres personnes". Celui-ci a laissé l'enfant sans surveillance dans l'appartement pour partir faire des courses, et avait "tardé à rentrer parce qu’en sortant du magasin, il s’est mis en tête de jouer à Pokémon Go", a expliqué le procureur de Paris François Molins.



L'enfant a été rendu à son père par les services sociaux, mais il va être suivi régulièrement par un éducateur. "C'est normal après ce qu'il s'est passé", reconnaît la mère du petit garçon. Elle va rentrer en métropole pour retrouver son fils, et se présenter aux services sociaux.