Paris : défaillances révélées dans la conservation de corps donnés à la science

publié le 26/11/2019 à 21:50

C'est une enquête qui révèle des faits glaçants. En plein cœur de Paris, l'université de médecine René Descartes à Paris est centre du don de corps. Elle peut ainsi accueillir des défunts pour que leur dépouille serve aux dissections des médecins et futurs médecins. Or, cet accueil s'est fait dans des conditions indigne, révèle une enquête de l'Express.

L'article évoque des corps "nus", "démembrés", "les yeux ouverts", "empilés", "rongés par les souris", "pourris"... à cause de dysfonctionnements des chambres froides et des installations et d'une grande vétusté des locaux. Une situation qui a duré "pendant des dizaines d'années et jusqu'en 2018". Cela a poussé plusieurs responsables de l'université à démissionner face "à l'inertie des pouvoirs publics".

Un "ancien responsable" a expliqué à l'Express que "les souris ont disparu en 2018", après "un grand nettoyage". Plusieurs corps ont été incinérés directement sans même être disséqués, "tellement abîmés à cause des conditions de conservation." Mais selon le magazine, des corps très abîmés ont encore été disséqués récemment.

L'article rappelle par ailleurs que le don de son corps à la science n'est pas gratuit. Jusqu'en 2008, il fallait s'acquitter de 250 euros pour donner sa dépouille, et même aujourd'hui, les frais de transport restent à la charge du défunt. Or, l'Express explique que les corps peuvent être vendus jusqu'à 900 euros à des organismes privés, ce qui a conduit à "du trafic". Des médecins venus pour une dissection sont parfois repartis avec un membre cachés dans un sac.