Paris : cinq personnes jugées pour harcèlement et menaces de mort contre le journaliste Nicolas Hénin

Il avait reçu 20.000 messages de haine en seulement 48 heures. Mercredi 20 avril, cinq individus étaient jugés pour menaces de mort et harcèlement en ligne contre le journaliste et ancien otage de Daesh Nicolas Hénin. Ce déferlement de haine était intervenu après que ce dernier a signalé un tweet appelant à fusiller les djihadistes et leurs enfants.

De cette période, Nicolas Hénin se souvient d'avoir eu très peur, "d'autant que beaucoup de ces messages faisaient référence à mes dix mois passés dans les geôles de Daesh à être torturé", explique-t-il au micro de RTL.

Parmi ceux qui ont participé à cette meute, un jeune homme qui se destine à devenir diplomate. "Quel fils de pute... C'est lui qui mérite l'exécution", avait-il écrit à l'époque sur Twitter, comme le rappelle le président. "J'ai réagi sur le coup de l'émotion, sans réfléchir aux conséquences", justifie l'étudiant, qui s'excuse encore et encore.

Pour le journaliste, ce procès aura eu un mérite : rappeler qu'internet n'est pas un défouloir ni une zone de non-droit. "Faites attention, je vous en supplie, quand vous utilisez les réseaux sociaux, faites attention au mal que vous pouvez faire sinon demain vous pouvez vous retrouver au tribunal face à des gens comme moi que vous aurez blessé et qui ont décidé de réagir", plaide-t-il.

Deux à trois mois de prison avec sursis ont été requis à l'encontre des auteurs de ces messages de haine. Le tribunal rendra sa décision en juin prochain. D'ici là, Nicolas Hénin est attendu à un autre procès, celui des attentats du 13 novembre, où il livrera le récit glaçant de sa détention.