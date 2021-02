Braquage de Kim Kardashian : "7 millions d’euros dans la nature", selon le braqueur

publié le 05/02/2021 à 19:58

Yunice Abbas est l'un des "papys braqueurs" à l'origine de la séquestration et du vol de bijoux de la star américaine Kim Kardashian à Paris en octobre 2016. Prochainement jugé, il raconte sa version des faits dans un livre paru mercredi 3 février : J'ai séquestré Kim Kardashian (éditions L'Archipel).

Le 3 octobre 2016, en pleine Fashion week, une équipe de cinq hommes, âgés de 60 à 72 ans, avait pénétré dans l'appartement loué par Kim Kardashian à Paris, et dérobé pour 9 millions d'euros de bijoux.

À l'occasion de la sortie de son livre, Yunice Abbas enchaîne les interviews. Dans l'une d'elles, accordée à Paris Match, il soutient que 7 millions d'euros issus du braquage n'ont pas été retrouvés. "Les policiers ont retrouvé de l’argent liquide et quelques bijoux mais selon moi il y a encore 7 millions d’euros dans la nature", indique-t-il à l'hebdomadaire. On ne saura pas néanmoins où peut bien se cacher le butin, ni qui le détiendrait.

Pour autant, le braqueur soutient que le braquage ne lui a "jamais" permis de devenir riche. "Le casse, c’est un dépannage immédiat, on paye ses factures, on change de voiture, on part en vacances, mais quand on revient tout est à refaire", affirme-t-il à la journaliste Pauline Delassus.

Au total, Yunice Abbas a surtout passé 21 années de sa vie en prison. Il soutient qu'il aurait pu être "sauvé" s'il avait été aidé à se réinsérer. Après le braquage de Kim Kardashian, il a passé vingt-deux mois en détention provisoire à la prison de Fresnes (Val-de-Marne), avant d'être placé sous contrôle judiciaire à cause de ses problèmes de santé. "Ma crainte, c'est de retourner en prison, je n'ai plus la santé", a-t-il déclaré à l'AFP.