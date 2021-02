publié le 04/02/2021 à 01:33

Le petit-fils d'Isabelle, qui a 8 ans, a fait une crise d'épilepsie nocturne début décembre. Très bien suivi médicalement, il n'arrive plus à rester seul. Cela fait 2 mois qu'il dort dans le lit de ses parents. Quelle attitude pourraient avoir ses parents pour calmer les angoisses de leur fils ?

Carole a fait un burn out en 2016. Elle a retenté de reprendre le travail et a fait une grosse rechute. Suite à une thérapie, elle va mieux et a repris un travail en septembre dans un domaine professionnel différent. Aujourd'hui, Carole se rend compte qu'elle est trop perfectionniste et se met la pression seule.

Catherine comprend le témoignage de Carole. Elle a aussi vécu l'épuisement au travail et la perte de confiance. Elle s'est elle aussi reconvertie et souhaite encourager Carole dans sa démarche.

Sophie a vécu un braquage à main armée en 2008. Lors du procès elle a demandé des excuses au braqueur. Quelques années plus tard, elle a souhaité s'entretenir avec lui pour savoir si ses excuses étaient sincères. Sophie a découvert l'humain derrière l'agresseur et souhaite désormais clore ce chapitre de sa vie.

Elsa est bénévole en milieu carcéral depuis 10 ans. Elle accueille les familles en attente de parloir.

