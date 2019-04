Paris : 300 kilos d'explosifs laissés toute une nuit sans surveillance

publié le 05/04/2019 à 14:15

Leur négligence aurait pu avoir de graves conséquences. Deux agents du déminage ont laissé leur véhicule contenant des explosifs dans une rue de Paris, sans surveillance et pendant toute une nuit, d'après une information du Point. Ils transportaient près de 300 kg de matières actives, "dont des mines antichars, du semtex (un explosif entrant dans la fabrication des mines, détourné à des fins terroristes depuis trente ans) et des détonateurs", écrit le magazine.



La Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), organisme du ministère de l'Intérieur dont dépendent deux agents, assure au Point qu'ils n'ont pas respecté les règles. "C'est une faute", précise-t-elle. "Une procédure disciplinaire est en cours".

Les faits remontent au 29 janvier. Ce jour-là, les deux démineurs étaient partis de l'Est pour se rendre au centre de déminage de Bayonne. Celui-ci prépare notamment la sécurisation du G7 qui se tiendra fin août à Biarritz.

Une étape qui n'était pas prévue

Mais pour une raison encore inconnue, les deux hommes décident de faire étape à Paris "de leur propre initiative, alors que ce n'était absolument pas prévu dans le cadre de leur mission", explique la DGSCGC, toujours citée par le journal.



Aux alentours de 19h, ils déposent leur véhicule Porte de Vincennes, dans l'est de Paris, une zone très fréquentée où l'on trouve des transports, des établissements scolaires et le siège de plusieurs directions de la police nationale. Ils ne le récupèrent que le lendemain matin, vers 9h. Le chargement est donc resté toute la nuit sans surveillance. Il n'a heureusement pas été dérobé.



L'équipe de démineurs a également commis une autre faute : elle a emprunté le périphérique et ses tunnels, ce qui est interdit par le règlement des transports de matières sensibles.