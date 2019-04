Sécurité : quand les policiers réclament l'anonymat

publié le 03/04/2019 à 08:19

Un fléau qui se fait de plus en plus grandissant. De plus en plus de policiers s'inquiètent pour leur sécurité lorsqu'ils ne sont pas en service. L'assassinat de Magnanville en juin 2016 a profondément marqué la profession à tel point que la mutuelle qui assure 80.000 d'entre eux a décidé d'effacer toutes les adresses personnelles de sa base de données.



Une mesure de prudence pour que ce fichier ne puisse pas tomber entre des mains mal intentionnées. Après les récentes violences contre les policiers lors des manifestations du mouvement des "gilets jaunes", la tension est bien présente. Les insultes et les menaces ont d'ailleurs conduit Inès et son mari, tous deux policiers, à changer leurs habitudes.

Pendant huit mois, j'ai du changer systématiquement de chemin lorsque je rentrais Inès, policière Partager la citation





Elle témoigne sur le quotidien difficile des forces de l'ordre actuellement en France : "C'est énormément de stress, même quand on rentre à notre domicile. Il suffit qu'on entende un véhicule se garer devant chez nous, de jour comme de nuit, je vais regarder. On a été énormément impacté sur ce qui a pu se passer à Magnanville. Pendant huit mois, j'ai du changer systématiquement de chemin lorsque je rentrais. Cela a également changé avec nos enfants que l'on autorise plus à dire que leurs parents sont policiers à l'école".