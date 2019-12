publié le 28/12/2019 à 23:15

C'est le troisième plus gros piratage de cryptomonnaies de l’histoire de France. Près de 1,1 million d’euros en bitcoins ont été hackés à une entreprise spécialisée en informatique en région parisienne entre décembre 2018 et janvier 2019, par un ancien directeur licencié.

Ce Français, âgé de 37 ans, aurait été licencié par cette société après trois années de collaboration, avant de s'installer à l’étranger et de lancer des cyberattaques contre son ancien employeur, rapporte le Parisien. Dès décembre 2018, les dirigeants de l’entreprise constatent des pertes en bitcoins, par vagues successives.

Montants en deçà du seuil d'alerte

L’auteur a usé d'une stratégie efficace : les attaques, menées avec une connexion chiffrée (et donc anonyme), ont réalisé des transferts frauduleux de bitcoins sur des montants en deçà du seuil d'alerte. Bilan du casse : 182 bitcoins volés, soit plus de 1 million d'euros de préjudice. Une plainte a été déposée et la section cybercriminalité (F1) du parquet de Paris a ouvert une enquête.

Les gendarmes du Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) ont fini par identifier l'auteur du casse. Interpellé le 20 décembre, l'entrepreneur admettra, en garde à vue, avoir volé son ancienne entreprise “par vengeance“, en représailles de son licenciement. Les enquêteurs cherchent à savoir si une partie de l'argent a été blanchie et si le pirate avait des complices.