Une escroquerie du XXIe siècle. Un retraité marseillais de 60 ans vient de perdre 810.000 euros, après avoir misé sur les bitcoins, cette monnaie électronique. Récemment ce jeune retraité se retrouve avec plus de 1,5 million d'euros en banque suite à un héritage familial. Après s'être renseigné sur internet, il décide d'investir dans les bitcoins, cette monnaie numérique créée en 2009. Leur valeur a explosé ces dernières années, le cours du bitcoin est aux alentours de 5.000 euros et il a même atteint 20.000 euros en 2017.



Le retraité envoie des demandes de renseignements et très rapidement, il reçoit des appels d'habiles conseillers financiers de pseudos sociétés. Il franchit le pas et investit d'abord prudemment 15.000 euros. Et ça marche. Ladite société le rappelle.

Son investissement est fructueux et pour preuve, elle lui verse les bénéfices. Ni une ni deux, il tombe dans le panneau et injecte jusqu'à 810.000 euros. Il reçoit encore cet été des documents qui lui prouvent que son investissement reste juteux.

Mais à la rentrée, patatra la société répond aux abonnés absents. Envolés les conseillers financiers et adieu le pactole. Le retraité a déposé plainte. La brigade financière de la PJ de Marseille a déjà sur les bras deux autres affaires similaires.

