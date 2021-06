publié le 04/06/2021 à 12:30

Le patron d'Orange, Stéphane Richard, s'est une nouvelle fois excusé jeudi 3 mai après la panne géante qui a paralysé les numéros d'urgence la veille. Les dysfonctionnements sont désormais résolus, mais l'incident pourrait avoir eu des conséquences dramatiques. Un homme de 63 ans est mort dans le Morbihan, faute d'avoir pu joindre les secours. Deux autres cas similaires ont été recensés à la Réunion et un quatrième décès pourrait également y être lié.

En Vendée, un enfant de deux ans et demi en arrêt cardio-respiratoire n'a pas pu être secouru. Sa mère avait tenté de joindre le Samu et les pompiers durant une heure, sans succès, jusqu'à 8h21. "C'est plutôt via les réseaux sociaux qu'elle a pu trouver un numéro à dix chiffres qui a permis de pouvoir contacter le Samu", explique Jean-Jacques Coiplet, directeur de l'ARS Pays de la Loire.

Une minute après son appel, les pompiers de Chavagnes-en-Paillers et le Smur de La Roche-sur-Yon ont été engagés, avant d'être rejoints à 8h46 par une équipe pédiatrique de Nantes. Conseillée par un médecin régulateur, la mère de famille a tout tenté pour sauver son fils, notamment en pratiquant les gestes de réanimation. Malheureusement, l'enfant est décédé au domicile familial à 9h05.

La chaîne de secours a parfaitement fonctionné, mais avec beaucoup de retard. L'ARS va diligenter une enquête administrative et le centre hospitalier de la Roche-sur-Yon a transmis un signalement au procureur.