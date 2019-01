et AFP

publié le 31/01/2019

Un ouf de soulagement pour des milliers de passagers. Après de fortes perturbations ce jeudi 31 janvier, causées par une panne électrique, la situation doit revenir à la normale à la Gare Montparnasse dans la matinée de vendredi, a indiqué la SNCF.



L'incident électrique, survenu à 08h45, avait d'abord entraîné une interruption des circulations sur deux voies, avant que l'alimentation soit rétablie un quart d'heure plus tard. Alors que le trafic était déjà désorganisé par l'incident, des voyageurs sont descendus d'un train, entraînant l'immobilisation de toutes les circulations de train à proximité, pour des raisons de sécurité

Le réseau de la gare Montparnasse, qui dessert l'ouest de la France, a donc été très fortement perturbé en direction des régions Bretagne, Pays-de-la-Loire et vers le sud-ouest de la France, où certains trains ont été signalés avec plus de trois heures de retard. Au niveau de l’Île de France, des retards importants ont également affecté les trafics Transilien, TER et Intercité, durant toute la journée.

Le plan de circulation des TGV connaîtra encore "quelques petites adaptations en tout début de matinée" avant un rétablissement complet. La SNCF précise que "tous les voyageurs concernés ont été prévenus".

¿¿ #Montparnasse - Incident électrique : Retour à la normale demain matin 1er février. Pour plus d'infos, cliquez ci-contre https://t.co/RuWjLdPT5t pic.twitter.com/itpVI7JyIN — Groupe SNCF (@GroupeSNCF) 31 janvier 2019