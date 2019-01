publié le 31/01/2019 à 15:04

"Rebond régularité". Tel est le nom du plan d'action lancé par la SNCF pour limiter les retards de ses TGV. Le constat n'est en effet pas très bon : sur l'année 2018, la régularité des trains à grande vitesse a une nouvelle fois baissé, pour atteindre 87,9%, nous apprend Les Échos.



Plusieurs étapes ont été nécessaires avant la mise en place de mesures concrètes. Il fallait d'abord trouver les causes de ces multiples retards. C'est pourquoi une équipe spécialisée a analysé pendant un mois et demi les données de plus de 200.000 trains. "Cela nous a permis d'identifier l'ensemble des problèmes, puis de choisir nos combats pour concentrer nos efforts là où nous pouvons être le plus efficace possible", explique à nos confrères Rachel Picard, la directrice générale de Voyages SNCF.

Plusieurs problèmes peuvent en effet être responsables de ces retards. D'abord la multiplication de travaux de rénovation du réseau, dont les chantiers perturbent parfois la circulation des trains, rappelle Le Parisien. Autre cause, la hausse constante du nombre d'usagers, qui a poussé la SNCF à augmenter le nombre de ses trains en service. Une disposition qui entraîne forcément une cascade de retards si l'un des trains en circulation a un quelconque problème.

Je lance avec les équipes un programme industriel qui ne laisse pas de #fatalité pour gagner 4 points supplémentaires de régularité pour les TGV. #PourNosClients https://t.co/u2NkVzMxpt — Rachel Picard (@RPicard_SNCF) 31 janvier 2019

Les bagages abandonnés, l'un des points noirs

Les bagages abandonnés sont également responsables des minutes perdues au départ des trains. Tout comme la mauvaise gestion des affluences en gare, qui représente 2,4% des minutes perdues l'an dernier.



Pour remédier à tout cela, et améliorer de 4 points la régularité de ses TGV, la SNCF met donc plusieurs mesures en place. Pour lutter contre le problème des bagages abandonnés, elle va agir sur plusieurs fronts : plus de pédagogie auprès des voyageurs avec un nouvel affichage en gare et des annonces à bord des trains ; mais elle va également augmenter le nombre de brigade de chiens renifleurs.



Enfin, le groupe teste l'envoi de SMS aux passagers d'un train à bord duquel un bagage abandonné a été découvert. Expérimenté gare du Nord à Paris, le dispositif a permis de retrouver le propriétaire du sac en moins de 15 minutes dans la moitié des cas.



Autre piste lancée par la SNCF pour améliorer sa ponctualité : une remise à plat de "l'affectation du matériel roulant et des horaires des TGV, région par région", expliquent Les Échos. Une mesure qui vise notamment à mieux gérer les correspondances des voyageurs.