PACA : des véhicules en panne après avoir fait le plein dans la même station

publié le 08/11/2018 à 19:40

Des pannes en cascade, et dans un rayon limité autour de Manosque, dans les Alpes-de-Hautes-Provence. Des dizaines de voitures sont tombées en panne en quelques jours dans la région, sans raison apparente, encombrant plusieurs garages du département. Il aura fallu qu'un automobiliste ait un éclair de lucidité pour que la source des problèmes soit identifiée.



Franck fait ainsi le plein de gasoil de son véhicule le 30 octobre avant d'aller travailler, mais n'arrivera jamais sur son lieu de travail, une panne l'obligeant à stopper à peine quelques kilomètres plus loin. "J'ai fait un kilomètre avant qu'un voyant moteur ne s'allume et que la voiture ne se mette à brouter", explique-t-il à La Provence.

"Je me suis rangé sur le côté après le pont de la Durance. Devant moi, il y avait un autre véhicule à l'arrêt. En discutant avec l'homme à son bord, qui attendait une dépanneuse, ça m'a fait tilt !", raconte l'automobiliste. En effet, les deux véhicules venaient de faire le plein à la station de l'Hyper U de Manosque.

Les frais de réparation pris en charge

Dans la foulée, plusieurs cas similaires remontent. Les garages Renault et Fiat ont à eux seuls recueillis 14 véhicules dans le même cas. Sans compter les voitures remorquées dans des garages indépendants, précise le quotidien régional. "Je n'ai jamais vu ça de ma carrière ! C'est une grande première", confie à La Provence un mécanicien de chez Renault, après avoir retrouvé de grandes quantités d'eau dans les réservoirs.



Reste à savoir comment l'eau s'est mélangée au gasoil. Les fortes pluies ont pu s'infiltrer dans une faille du réservoir. La camion-citerne a pu transporté du carburant vérolé. Le problème peut aussi venir du dépôt de l'étang de Berre. Après avoir été fermée, la station de l'Hyper U de Manosque a été fermée plusieurs jours, avant de rouvrir, sans distribuer de gasoil pour autant.



De son côté, la direction de la grande surface a refusé de communiquer, mais a indiqué que sur présentation des factures, elle s'engageait à rembourser les réparations. En sachant que le remplacement d'un réservoir peut aisément dépasser les 1.000 euros.