L'augmentation des prix du carburant est "raisonnable et décidée par tout le monde", estime Bayrou

et Marie-Pierre Haddad

publié le 07/11/2018 à 09:48

La colère des Français sur la hausse du prix des carburants continue. Emmanuel Macron a été interpellé par un citoyen, lors de son déplacement à Verdun. "On n'écrase personne (...) Vous êtes pas juste avec le gouvernement, faites votre calcul (...) Je parie que vous êtes gagnant", lui a répondu le président.



Invité à l'antenne de RTL, François Bayrou a tenu à expliquer d'où vient cette hausse. "En 2010, Nicolas Sarkozy a décidé de mettre en place cette augmentation progressive. Elle a été confirmée par tous les gouvernements successifs, pour une raison profonde qui est que tout le monde s'accorde à dire que, la consommation d'énergies fossiles est un danger pour l'humanité".

Le président du MoDem ajoute : "Est-ce qu'on fait face ou pas ? Lorsque quelque chose est raisonnable et décidé par tout le monde, on peut l'atténuer, on peut le compenser mais il serait déraisonnable de la changer continuellement de ligne politique".