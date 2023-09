Ouverture du procès de MHD : de quoi le rappeur est-il accusé ?

Le procès du rappeur MHD débute ce lundi 4 septembre. Précurseur d'un rap aux sonorités africaines, ses clips faisaient encore des centaines de millions de vues il y a cinq ans. Il est jugé devant la Cour d'assises de Paris pendant trois semaines, avec huit autres jeunes de son quartier du XIXe arrondissement, pour un meurtre commis lors d'une rixe entre deux bandes rivales dans la capitale en 2018.

Le rappeur prodige, passé des plus grandes scènes mondiales à la prison, a trois semaines pour convaincre les jurés de son innocence. Libéré et placé sous contrôle judiciaire depuis trois ans, MHD va pourtant affronter des faits très lourds. La victime, un jeune homme de 23 ans assassiné lors de l'expédition punitive ultra violente de la nuit du 5 au 6 juillet 2018, a d'abord été percutée par la propre Mercedes Classe E du rappeur avant d'être massacrée à coups de poing et de couteau par dix individus dans une petite rue du nord de Paris.

Plusieurs témoins affirment formellement avoir reconnu MHD. Il a été identifié par ses cheveux blonds peroxydés et un survêtement Puma, marque dont il était l'ambassadeur. Mohamed Sylla, de son vrai nom, a constamment nié. Sa Mercedes était selon lui à disposition de toute sa cité, il n'a pas vu qui a pris le volant une heure avant les faits. La guerre cyclique avec le quartier de la victime, ciblée au hasard, ce ne sont pas ses affaires, affirme-t-il. Les témoignages qui l'accusent formellement ? D'autres que lui sont peroxydés et portent du Puma, élude le rappeur.

Ces déclarations ont été jugées évolutives et contradictoires par l'ordonnance de mise en accusation. Chacun des neuf prévenus encourt jusqu'à 30 ans de prison.

