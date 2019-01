Le rappeur MHD placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour meurtre

publié le 15/01/2019 à 13:18

Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, un jeune homme de 23 ans n'avait pas survécu à la fureur d'une bande rencontrée dans le Xe arrondissement de Paris. Blessé à l'arme blanche, il a également reçu plusieurs coups de pied, coups de poing et coups de crosse d'arme de poing. La victime était décédée quelques minutes après avoir été prise en charge par les secours. Une quinzaine de personnes étaient impliquées dans cette rixe, selon des sources policières.



Et parmi elles se trouvait une figure du rap, MHD, selon une source policière confirmant une information du Point. Ce mardi 15 janvier, l'artiste de 24 ans a été interpellé et placé en garde à vue au 2e district de police judiciaire dans le cadre de cette affaire. Si sa présence sur les lieux du drame ne semble faire guère de doutes pour les enquêteurs, son rôle dans la mort de la victime reste à définir, précise l'hebdomadaire.



Le jeune prodige du rap, et plus particulièrement de l'afro-trap avait récemment confié sa volonté d'arrêter sa carrière sur le réseau social Snapchat. "Plus envie de rien, plus envie de musique, je pense bien arrêter après cet album, cette vie n'est pas la mienne", avait-il déclaré en septembre 2018.