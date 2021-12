L'INTÉGRALE - Ötzi : le plus ancien cold case de l'histoire de l'humanité

L'ENQUÊTE - Ötzi : le plus ancien cold case de l'histoire de l'humanité

Le 19 septembre 1991, Helmut et Erika Simon effectuent une randonnée à 3212 mètres d'altitude, dans les Alpes de l'Ötzal, entre l'Autriche et l'Italie. Ils distinguent une forme inhabituelle dans une petite ravine. En s'approchant de plus près, il distingue très clairement une forme humaine.

Il s'agit d'un squelette à la peau parcheminée, comme une momie. Le corps recroquevillé semble émerger de sa prison de glace. Le couple Simon pense qu'il s'agit d'un alpiniste surpris dans une avalanche, il y a quelques années. Ils redescendent côté italien et préviennent le gardien ainsi que le gendarme, Anton Koler, qui surveille le massif.

Dans les jours qui suivent, une équipe de gendarmes est mobilisée sur place pour extraire le corps de la glace. Anton Koler, le gendarme, est intrigué par un objet qui se trouvait à proximité du corps : une hache de cuivre. Les secouristes découvrent également des flèches, des pointes de flèches et une petite trousse en peau de bête. Un archéologue va être alors penser que le sujet masculin est mort depuis plusieurs milliers d'années.

Nos invités

Philippe Charlier, médecin-légiste, anthropologue et directeur de la Recherche au Musée du Quai Branly. Son dernier ouvrage : « Comment faire l’amour avec un fantôme » aux éditions du Cerf 2021

Marie Besse, archéologue préhistorienne, professeur et directrice du Laboratoire d'archéologie préhistorique et anthropologie à l’université de Genève