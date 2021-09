L'INTÉGRALE - Assassinat à Abidjan : le diplomate et l'oreiller

Le 7 février 2007, vers 1h30 du matin, une femme se présente au poste de contrôle d'une résidence sécurisée en plein centre d'Abidjan. Aux deux gardiens et aux deux gendarmes, elle explique que son mari est blessé et qu'il faut appeler les secours. La femme s'appelle Karine Niaucel et est l'épouse du diplomate Michel Niaucel.

Le SAMU se rend sur place, mais il n'y a plus rien à faire pour la victime. Ils constatent son décès à 2h10 du matin. Le légiste dépêché sur place note que la victime a été tuée dans son sommeil. Une balle a traversé le thorax côté droit et est ressortie au niveau du bras gauche.

La nouvelle de la mort de Michel Niaucel se répand très rapidement. Il était un spécialiste de la sécurité, ancien de la DST, le contre espionnage français, missionné par l'Union Européenne.

Nos invités

Maitre Philippe Sarda, avocat de Karine Blanc Niaucel

Maitre Antoine Tugas, avocat des parties civiles