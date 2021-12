Secte de l'Ordre du Temple Solaire : comment les Vuarnet ont appris la mort de leurs proches

Le 23 décembre 1995, Alain Vuarnet est en voiture avec son père Jean lorsque la nouvelle tombe à la radio : les corps de seize membres de la secte du Temple Solaire ont été retrouvés carbonisés sur un plateau enneigé du Vercors. "On l'évoque pas de manière directe mais on sait, lui et moi, qu'on est partis dans un truc qui nous dépasse un peu", décrit-il dans Les Voix du Crime.

Depuis une semaine, sa mère Édith et son frère Patrick sont portés disparus. Un an auparavant, ses proches ont admis faire partie de l'Ordre du Temple Solaire, un mouvement sectaire fondé par le gourou Jo Di Mambro. Ce dernier promettait à ses adeptes le voyage de leur âme sur une autre planète via le suicide, ce qu'il appelait "le transit". Une croyance à l'origine de trois précédents massacres, en Suisse et au Canada.

Dans sa voiture, Alain Vuarnet fait le lien incertain entre les événements mais reste de marbre. "On n'ose pas mettre des mots aux sentiments que l'on a, ou au pressentiment", explique-t-il aujourd'hui.

Malheureusement, maman et Patrick ont fait les cons Alain Vuarnet

Ce n'est que plusieurs heures après, que la nouvelle est confirmée. "Ma belle mère descend dans la chambre pour me réveiller. Elle me dit 'Alain, on vient d'entendre à la télévision qu'ils ont retrouvé votre maman et votre petit frère décédés'", raconte Alain Vuarnet. Seul, il parvient à digérer cette information : il s'y était préparé. Il doit désormais l'annoncer à son père qui se trouve dans une autre chambre de la maison.

"Je n'y suis pas allé tout de suite, explique-t-il, je me suis dit qu'à partir du moment où j'allais lui dire, il n'y aurait plus de sens de vie pour lui... parce qu'il va découvrir que sa femme est décédée et que son plus jeune fils aussi." Alain Vuarnet attend une heure, laisse dormir son père, le temps de boire un café.

Puis, il le rejoint. "Je me suis assis à côté de lui et je lui ai dit 'écoute papa, tu te rappelles ce qu'on s'était dit dans la voiture ce matin ? On a des nouvelles. Malheureusement, maman et Patrick ont fait les cons'. Et là, il a compris."

La vie change à ce moment-là Alain Vuarnet

Père et fils se rendent ensuite dans la cuisine pour prendre un café en écoutant les dernières informations. "On a bu ce café et la vie change à ce moment-là", conclut Alain Vuarnet. Les mois d'après sont rythmés par les débuts de l'enquête qui s'orientent vers un "suicide collectif". Thèse à laquelle Alain Vuarnet adhère dans un premier temps, avant de militer avec d'autres membres des parties civiles pour que les faits soient qualifiés d'assassinat. Un combat qu'il raconte dans son livre Ma Rage de vivre (éditions du Rocher, 2007).



>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro des journalistes de RTL. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.



Deux fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue sur une affaire criminelle. Un podcast RTL.



Cet épisode des Voix du crime a été réalisé en partenariat avec Le Nouveau Détective

