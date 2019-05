publié le 14/05/2019 à 08:42

Lors de la libération des otages français, enlevés au Bénin, Jean-Yves Le Drian a tenu à exprimé "une pensée émue pour Sophie Pétronin", Française détenue en otage au Mali depuis trois ans et demi. Le ministre des Affaires étrangères a ajouté : "Nous nous mobilisons pour elle et j'espère que rapidement elle sera parmi nous".



Invité à l'antenne de RTL, le général François Lecointre a indiqué ne "pas avoir d'élément sur l'endroit où est détenue Sophie Pétronin". Son fils Sébastien Chadaud-Pétronin estime lui qu'il s'agit d'"une affaire politique".

"On est en guerre contre les jihadistes qui utilisent l'arme de l'enlèvement. On doit essayer de communiquer avec eux parce que sur ce terrain-là, on est vulnérable. Le danger se déplace mais nous, les Occidentaux qui avons pourtant des armées, on n'arrive pas à les combattre", estime-t-il au micro de RTL.