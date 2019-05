publié le 07/05/2019 à 09:14

Une semaine après la disparition de deux ressortissants français dans le nord du Bénin et deux jours après la découverte du corps de leur guide, la thèse de l'enlèvement est désormais nettement privilégiée. Ces deux touristes seraient donc sans doute les deuxièmes et troisièmes otages français dans le monde.



La première, Sophie Pétronin, est une humanitaire enlevée au Mali en 2016. Son fils Sébastien Chadaud-Pétronin est replongé trois ans en arrière avec ce nouvel enlèvement de Français : "C'est une très mauvaise nouvelle pour tout le monde et pour le gouvernement, c'est une pression supplémentaire". Il raconte la manière dont la relation se forme entre le ministère des Affaires étrangères et les familles : "C'est très particulier. Je crois que le Quai d'Orsay a besoin de mettre l'affaire sous une cloche. Moi j'avais des attaches avec ma mère au Mali et j'ai décidé de me rendre sur place tout de suite. C'est un petit peu la panique dans les premiers instants".

Sébastien Chadaud-Pétronin estime aujourd’hui que sa mère est "sacrifiée" car Paris refuse de parler avec les ravisseurs : "C'est une affaire politique. On est en guerre contre les jihadistes qui utilisent l'arme de l'enlèvement. On doit essayer de communiquer avec eux parce que sur ce terrain-là, on est vulnérable. Le danger se déplace mais nous, les Occidentaux qui avons pourtant des armées, on n'arrive pas à les combattre ".