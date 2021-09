La tuerie de Louveciennes : le mystère Alexi

Le 27 février 1995, un policier passant devant une fenêtre de la maison, située à Louveciennes, où un adolescent de16 ans avait reconnu être l'auteur du meurtre de quatre membres de sa famille et d'un couple d'amis, tous d'origine russe.

Le 27 février 1995, à 3 heures du matin, le commissariat de Marly-le-Roi reçoit un appel d'urgence. Au bout du fil, un adolescent : "Venez vite, ils ont tué ma famille". Il décline son identité : Alexi et donne une adresse à Louveciennes (Yvelines). Une patrouille de police se rend rapidement sur place. Ils sont accueillis sur le pas de la porte par Alexi, 16 ans.

Alexi est livide, tremblant et confus. Les policiers rentrent dans la maison et trouve le corps du père dans un petit couloir, plus loin, se trouve son épouse Ludmila, la belle-mère d'Alexi. Un couple d'amis de la famille a été tué au même endroit. Dans une chambre, les policiers trouvent écroulé derrière le fauteuil Fedor, le père de Ludmila, son épouse se trouve également, pas très loin.

Six morts et deux rescapés se trouvent dans la maison. Dans un premier temps, Nathalie, 3 ans, la demi-sœur d'Alexi est retrouvée dans une chambre à l'étage en train de dormir. Puis, dans un deuxième temps, Alexi, 16 ans, qui raconte avoir passé la soirée sur Paris et avoir découvert la tuerie en rentrant vers 3 heures du matin.

Nos invités

Michel Mary, journaliste au Nouveau Détective

Olivier Combe, l’un des avocats d’Alexi P.

Jean-Pierre Bouchard, psychologue