Disparition de Mathis Jouanneau : 10 ans de mystère

Le dimanche 4 septembre 2011, Nathalie Barré attend chez elle à Caen, le retour de son fils Mathis, 8 ans. Il est censé être ramené par son père, Sylvain Jouanneau, à 18 heures. Comme convenu, il avait récupéré Mathis à l'école le vendredi soir. Nathalie Barré ne s'était pas inquiété du week-end, mais Sylvain Jouanneau à du retard ce dimanche soir. Elle tente de joindre son ex-mari, mais n'a pas de réponse. Vers 19h00, elle signale l'absence de son fils au commissariat de Caen.

Une enquête pour manquement aux obligations familiales et soustraction d'enfant est ouverte le lundi 5 septembre. Nathalie Barré a bien expliqué aux policiers le contexte familial compliqué : Sylvain Jouanneau et elle ont divorcé en 2007. Elle jugeait son époux instable sur le plan mental. Ce dernier n'a pas supporté cette séparation, ni le fait que Nathalie refasse sa vie. Huit mois auparavant, le père avait déjà tenté d'enlever Mathis, mais sa compagne l'avait convaincu de faire demi-tour et ramener l'enfant à sa mère. Cette tentative avortée n'avait pas été connue des autorités.

Les policiers n'ont aucun signalement de Sylvain Jouanneau et son fils. Les grands moyens vont être employés pour les retrouver. Le 9 décembre 2011, Sylvain Jouanneau est interpellé sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Il est seul. Aucune trace de Mathis avec lui.

Si vous detenez des informations sur la disparition de Mathis vous pouvez contacter le comité de soutien pour Mathis ainsi que la page Facebook.

Nos invités

Franck Bodereau, journaliste, rédacteur en chef adjoint France 3 Normandie

Nathalie Barré, mère de Mathis

Me Aline Lebret, avocate de Nathalie Barré