Occitanie : un bambin décède en se noyant dans une piscine

Un drame qui plonge une nouvelle famille dans le deuil. À Gimont, dans le Gers, un enfant de trois ans s'est noyé vendredi 29 juillet dans une piscine gonflable.

Selon les informations de France Bleu Occitanie, le jeune enfant a perdu la vie alors qu'il se baignait dans une piscine remplie d'une vingtaine de centimètres d'eau. Sa mère, présente au moment des faits, n'a rien pu faire pour le sauver. Transporté en état d'urgence absolue à l'hôpital, le bambin n'a pas survécu.

Des investigations sont en cours pour tenter de comprendre les circonstances de ce drame, mais la piste de l'accident domestique est privilégiée, précisent nos confrères. Quinze jours plus tôt, en Haute-Garonne, une grand-mère de 75 ans et son petit-fils de 8 mois se sont eux aussi noyés dans une piscine, dans un très probable accident.

En France, à l'été 2021, près de 1.500 noyades accidentelles ont été recensées, dont près de 400 mortelles. Si les chiffres sont en baisse par rapport à la précédente enquête, datée de 2018, ils restent néanmoins trop élevés pour les secouristes.

