publié le 16/04/2019 à 12:48

Une "punition divine", c'est ainsi qu'ont qualifié deux tabloïds serbes, l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris cette nuit du 15 au 16 avril. Une interprétation on ne peut plus sérieuse, dans laquelle les médias rappellent qu'un drapeau du Kosovo avait été hissé dans la cathédrale au moment du centenaire de l'Armistice de 1918.



La Serbie refusant de reconnaître l'indépendance du Kosovo - proclamée au 2008 - son ancienne province méridionale, avait crié au "scandale" lorsque l'intérieur de la cathédrale avait été pavoisé aux couleurs de tous les invités des festivités - Kosovo compris - du centenaire de la guerre de 1914-1918.

Les journaux locaux Alo et Informer, ont donc titré "La punition divine les a rattrapés", Alo y voyant une rétribution pour avoir "craché sur les victimes serbes" de la guerre du Kosovo.

Coutumiers du fait

La thématique du châtiment divin avait déjà été brandie lorsque les relations entre Paris et Belgrade s'étaient envenimées, alors que le président du Kosovo, Hashim Thaçi, avait été placé le 11 novembre dans la tribune d'honneur, alors que son homologue de Serbie, Aleksandar Vucic, était installé dans une tribune secondaire.



Sur les réseaux sociaux, beaucoup avaient lancé des mises en garde similaires à celles de Alo et Informer, "Que brûle quiconque a bombardé le Republika Srpska (entité serbe de Bosnie) et la Serbie innocentes et impuissantes", écrivait ainsi sur Twitter Rajko Vasic.



La Serbie commémore le vingtième anniversaire des frappes de l'Otan qui l'avaient forcée à retirer ses troupes du Kosovo, mettant de facto un terme au conflit contre les indépendantistes kosovars albanais. Cette campagne reste vécue comme une humiliation et un profond traumatisme par les Serbes.

Le président serbe se dit prêt à aider la France

D'autres opinions s'exprimaient toutefois. "Tous ceux qui se réjouissent ce soir devraient se demander quels sont nos péchés, après l'incendie qui a ravagé l'église (serbe) Saint-Sava" de New York en 2016, a écrit Alex Krstanovic.



Le président Aleksandar Vucic a néanmoins exprimé son soutien à la France, affirmant que "tous les citoyens de Serbie sont tristes" et sont avec leurs "amis français". Il a assuré que son pays se tenait prêt "à aider la reconstruction de ce symbole de la civilisation française et mondiale".