Nordahl Lelandais extrait de sa cellule pour être de nouveau mis en examen

publié le 26/02/2020 à 20:19

C'est un voyage de quelque 600 kilomètres pour Nordhal Lelandais. Déjà mis en examen dans quatre dossiers, dont deux pour meurtre et deux pour agressions sexuelles, l'ancien maître-chien a été extrait ce mercredi 26 février au matin de sa cellule de la prison de Saint-Quentin-Fallavier, en Isère, où il est placé en détention provisoire, rapporte BFMTV.

Il doit être présenté ce jeudi a un juge d'instruction à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, en vue de sa mise en examen dans une enquête pour des faits d'agression sexuelle et de menaces de mort dénoncés par une cousine. Selon BFMTV, Nordhal Lelandais a nié les faits.

Charlotte, 14 ans à l'époque des faits, accuse Nordhal Lelandais de l'avoir agressée en mars 2017, le jour de l’enterrement de son père. Il lui aurait touché les fesses et la poitrine avant de la menacer de mort.



Nordhal Lelandais est déjà mis en examen pour deux affaires d'agression sexuelle, sur une petite cousine, âgée de 6 ans au moment des faits et sur sa filleule. Il est également mis en examen pour "meurtre précédé d'enlèvement" pour la mort de Maëlys et pour le meurtre d'Arthur Noyer, deux meurtres dont il reconnaît être l'auteur.