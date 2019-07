et AFP

publié le 10/07/2019 à 04:10

Un homme, déjà connu des services de police pour des "violences conjugales", a avoué avoir poignardé à mort une femme de 47 ans avec qui il entretenait une liaison, à Coudekerque-Branche, près de Dunkerque. Cet homme de 37 ans, interpellé et placé en garde à vue, a été mis en examen et écroué, a appris l'AFP mardi de source proche de l'enquête.

Le 27 juin, le corps de cette femme avait été découvert par un membre de sa famille, poignardé par une arme blanche à son domicile. Selon l'enquête, menée par la police judiciaire de Lille, la victime, placée sous tutelle, "fréquentait un homme qui, selon les éléments de l'enquête, était dans son habitation peu de temps avant sa mort".

L'homme en question a avoué les faits, expliquant qu'il "avait une relation amoureuse avec cette personne" et qu'il avait passé la nuit du 23 au 24 juin avec elle. Le 24 juin, "une dispute a éclaté", il "s'est emparé d'un couteau" et a "frappé la victime à plusieurs reprises".

Ce meurtre, porte à 76, le nombre de femmes tuées depuis le 1er janvier par leur compagnon ou ex-conjoint, selon le décompte du collectif "Féminicides par compagnon ou ex".