Féminicides : ce qu'il faut savoir du rassemblement de samedi

publié le 06/07/2019 à 07:09

Elle avait 29 ans, elle était mère de deux filles âgées de 4 et 10 ans, et et elle a été tuée à coups de marteau à son domicile. C'est le 73ème féminicide depuis le début de l'année 2019, recensés par la page Facebook "Féminicides par compagnons ou ex". Ces derniers jours, le monde politique et la société civile sont montés au créneau pour appeler à des mesures concrètes pour lutter contre ces crimes.

Un rassemblement est prévu samedi 6 juillet à 17 heures, place de la République à Paris. Cela fait suite à l'appel d'un collectif de familles et de proches de victimes de féminicides. "Nous ne nous tairons plus", ont assuré les signataires de l'appel, publié le 29 juin dans Le Parisien.

"Protégez-les !" : c'est le mot d'ordre du rassemblement. Tous les participants réclament des mesures fortes pour lutter contre les violences faites aux femmes. "Nous demandons à tous les responsables politiques d'agir. Nous demandons à tous les citoyens et citoyennes de nous rejoindre pour partager notre indignation" a déclaré le collectif.