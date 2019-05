publié le 06/05/2019 à 09:58

Dimanche 5 mai, trois individus dotés d'armes automatiques ont braqué l'Intermarché d'Orchies dans le Nord avant l'ouverture. Les braqueurs ont pris la fuite avant l'arrivée des gendarmes et des pompiers sur les lieux. Plusieurs salariés, en état de choc, ont été pris en charge par une cellule psychologique.



Comme tous les dimanches, le magasin devait ouvrir ses portes à 8h30. Une heure avant, trois hommes auraient surgi encagoulés et armés, selon la Voix du Nord. Après avoir obligé la responsable de caisse à venir sur place pour leur ouvrir le coffre, ils sont parvenus à s'enfuir avec de l'argent liquide, le montant du vol n'est pas connu. Dans le foulée, les malfaiteurs ont abandonné un premier véhicule, une BMW noire qu'ils ont brûlée sur l'A23, à hauteur d'Orchies. Puis ils se sont emparés d'un second véhicule par la force.

Les huit salariés présents au moment des faits, qui ont été séquestrés, n'ont pas subi de violences physiques. Il y aurait un blessé léger et 6 employés en état de choc pris en charge par un médecin. D'après les témoignages, les braqueurs ont agi froidement et semblaient très bien préparés. Une enquête a été ouverte par le parquet de Douai.