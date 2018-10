publié le 02/10/2018 à 15:01

Vaste opération antiterroriste à Grande-Synthe ce mardi 2 octobre. Douze perquisitions ont été menées au siège de l'association "Centre Zahra France" ainsi qu'aux domiciles de ses dirigeants. Onze personnes ont été interpellées, dont 3 placées en garde à vue.



Les activités de cette association étaient particulièrement surveillées par la police, "en raison du soutien marqué par ses dirigeants à plusieurs organisations terroristes et en faveur de mouvements prônant des idées contraires aux valeurs de la République", a précisé la préfecture dans un communiqué.

Le centre Zahra France est toujours resté assez discret à Grande-Synthe. Il s'agit d'une association musulmane chiite. Officiellement, elle organise des colloques et des conférences dans le but "de faire connaître le message de l'Islam à travers le regard du Prophète et de sa famille". Elle propose également des rencontres à l'occasion des grandes fêtes religieuses musulmanes, comme Aïd el-Kebir.

Une association accusée d'antisionisme

Mais l'association est accusée de diffuser une propagande antisioniste virulente. Sur son site, on peut trouver des articles tels que "Les alliés du terrorisme : sionisme et wahhabisme" ou "Le sionisme est très dangereux". En 2008 lors d'une conférence, elle appelait à "l'initiation d'une alliance stratégique amicale entre judaïsme et islam contre le sionisme".



Plusieurs associations sont proches de ce centre, notamment le Parti antisioniste et la Fédération chiite de France. Des événements communs sont régulièrement organisés. Or, ces associations sont soupçonnés par les autorités françaises de légitimer le jihad et de faire l'apologie de mouvements terroristes comme le Hamas palestinien ou le Hezbollah libanais, qui ne reconnaît par l'existence de l'État d'Israël.

Un leader sulfureux

Le dénominateur commun à ces organismes : Yahia Gouasmi. Il est le leader du centre Zahra, le président du Parti antisioniste et le fondateur de la Fédération chiite de France. Avec 23.700 abonnés sur Youtube, il poste de nombreuses vidéos où il parle d'antisionisme et appelle à la disparition d'Israël.



Gouasmi est proche de Dieudonné, condamné en 2017 à deux mois de prison ferme pour incitation à la haine et tenue de propos antisémites. Il l'accompagne en Iran en 2009 lorsque l'humoriste rencontre le président de l'époque, Mahmoud Ahmadinejad, et cherche à récolter des fonds pour "lutter contre le sionisme".



Au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo en 2015, il porte plainte contre le journal pour sa Une avec un personnage pouvant représenter Mahomet, le prophète de l'Islam. Yahia Gouasmi crie alors à "l'attentat sioniste", et réclame 10 millions d'euros au journal satirique.