publié le 01/10/2018 à 13:49

Elles s'appelaient Laura et Mauranne. La vie de ces deux cousines de 20 et 21 ans s'est arrêtée il y a un an tout juste à la Gare Saint-Charles à Marseille assassinées à l'arme blanche par un terroriste. Un hommage leur a été rendu ce lundi 1er octobre.



En présence du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et du maire (LR) de Marseille Jean-Claude Gaudin, une plaque commémorative portant cette phrase a été dévoilée en hommage à Laura Paumier et Mauranne Harel sur l'esplanade de la gare, lieu même de l'attaque au couteau perpétrée par un Tunisien de 29 ans, Ahmed Hanachi. Il avait été abattu par des militaires de Sentinelle et l'attentat avait été revendiqué par l'organisation État islamique (EI).

"Il y a plus d'un an que nous luttons contre notre colère (...) vous êtes désormais notre lumière", a déclaré, ému, le père de Laura, Fabrice Paumier.

