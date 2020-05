Yvelines : un jeune de 14 ans arrêté lors d'un affrontement avec la police

publié le 20/05/2020 à 21:09

Théâtre de violences urbaines depuis plusieurs semaines entre les jeunes de quartiers et les forces de l'ordre, le département des Yvelines a été marqué par un nouvel épisode d'agressivité dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 mai. Dans les communes de Fontenay-le-Fleury et Saint-Cyr-l'Ecole, une vingtaine d'individus armés de barres de fer et de mortiers de feu d'artifice se sont regroupés pour en découdre avec les policiers.

Comme le rapporte Le Parisien, les forces de l'ordre se sont rendues dans le secteur de Fontenay-le-Fleury, aux alentours de 00h30, après avoir vu que deux poubelles ont été incendiées. Ils sont alors victimes d'un guet-apens et reçoivent plusieurs tirs de mortiers. Pour se défendre, ils ripostent avec des grenades assourdissantes et leurs lanceurs de balle de défense.

Lors de l'affrontement, un jeune de 14 ans, touché par une balle de défense, a été arrêté et placé en garde à vue. Il sera interrogé par les enquêteurs de la sûreté urbaine de Plaisir avant que le parquet de Versailles ne décide de la suite à donner aux investigations. Les affrontements se sont poursuivis à Saint-Cyr-l'Ecole avant que le calme ne revienne vers 1h30.