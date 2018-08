Crocs : la marque ferme ses derniers sites de production

publié le 11/08/2018 à 05:49

Que les fans se rassurent, ils pourront toujours se procurer des Crocs. Même si la marque de célèbres sabots en plastique, va fermer ses deux derniers sites de production, au Mexique et en Italie, dans le but d'améliorer sa rentabilité et de se concentrer sur son développement en ligne.



"En lien avec les efforts en cours pour simplifier l'activité et améliorer la rentabilité, l'entreprise a fermé, durant le deuxième trimestre, son site de production au Mexique et a décidé de fermer sa dernière unité de production, qui est située en Italie", écrit Crocs dans un communiqué diffusé cette semaine à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels.

La marque a toutefois tenu à rassurer les inconditionnels, dont Michelle Obama, inquiets sur son avenir : "FAUSSE ALARME! Nous ne disparaissons pas", écrit le groupe sur son compte Twitter. La société, dont le siège est basé à Niwot (États-Unis), va sous-traiter sa production et se concentrer sur le développement de son activité en ligne. Le groupe a fermé 28 magasins physiques lors du deuxième trimestre et n'opère plus que 400 magasins à travers le monde, ce qui correspond à une stratégie énoncée en début d'année visant à fermer plus d'une centaine de points de vente.



Take comfort, #CrocNation. Our future remains as bright, bold and colorful as ever ¿. https://t.co/cRPlBNHmCx — Crocs Shoes (@Crocs) 9 août 2018

Ces mesures ont fait perdre 22 millions de dollars de revenus au groupe au deuxième trimestre. Crocs n'a cependant pas donné de détails sur l'avenir des employés affectés par sa restructuration et se contente de dire qu'il a déjà inscrit des charges dans les comptes du deuxième trimestre et va encore le faire dans les prochains mois.