Charente : l'agresseur sexuel d'une fillette de 5 ans recherché à Angoulême

publié le 18/05/2020 à 16:50

L'agression a eu lieu en pleine journée, de la prairie de la Loire à proximité des Hauts de Fontgrave à Angoulême. Une jeune fille de 5 ans se promenait avec sa grand-mère aux alentours de 13h15 ce dimanche 17 mai. Elle a subi une agression sexuelle de la part d'un jeune homme d'une vingtaine d'années.

Selon une publication Facebook du Commissariat de Police d'Angoulême, l'homme "s'est jeté sur la fillette pour l'embrasser et avoir des gestes déplacés." L'homme est décrit comme ayant environ 25 ans. La Police nationale lance donc un appel à témoins.

La personne recherchée aurait une allure d'homme d'Europe de l'est. Il mesurerait environ 1,80 mètre, de corpulence mince et avec des cheveux clairs et des yeux bleus clairs. La Police ne dispose pas d'une description vestimentaire de l'homme.

Si vous avez des informations, la Police nationale demande à être jointe au 05.45.39.38.37.