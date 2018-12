publié le 30/12/2018 à 17:00

Un accident étonnant et terrible. Cinq personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone après avoir tenté de faire réchauffer un tajine sur un barbecue dans un appartement, portes et fenêtres fermées. Les faits se sont déroulés à Denain le vendredi 28 décembre.



Treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour porter secours aux personnes intoxiquées. "Le bilan médical fait état de trois blessés légers, indiquent les officiers du SDIS (service départemental d’incendie et de secours), transportés au centre hospitalier de Valenciennes, et de deux blessés graves envoyés au centre hospitalier de Lille", a précisé le SDIS au quotidien La Voix du Nord.



Récemment, le 25 décembre, les corps des deux Français, tous deux âgés de 57 ans, ont été retrouvés dans le nord de l'Italie, dans un chalet saturé de monoxyde de carbone provenant d'un poêle à bois encore allumé.

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz asphyxiant indétectable : il est invisible, inodore et non irritant. Il se diffuse très vite dans l’environnement et peut être mortel en moins d’une heure, précise l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES), qui rappelle aussi que plusieurs milliers de personnes en sont victimes chaque année en période hivernale.