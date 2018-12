publié le 30/12/2018 à 12:17

Rodrigo Duterte n'en est pas à sa première polémique. Et les faits qu'il relate sont particulièrement graves. Alors qu'il prononçait un discours dimanche 30 décembre, le président philippin a raconté comment, adolescent, il aurait infligé des attouchements à sa domestique.



Évoquant sa confession auprès d'un prêtre quand il était au lycée, Rodrigo Duterte, 73 ans, a expliqué comment il était entré dans la chambre de sa domestique pendant qu'elle dormait.

"J'ai levé la couverture (...) J'ai tenté de toucher ce qui était dans la culotte", a-t-il raconté dans un discours. "J'étais en train de toucher, elle s'est réveillée, alors je suis sorti". Il a ensuite affirmé avoir confessé au prêtre qu'il était retourné dans la chambre de la domestique et avait tenté de l'agresser à nouveau.

Des déclarations qui ont choqué aux Philippines. Le parti Gabriela, qui défend les droits des femmes, a demandé la démission du président en dénonçant ses propos "repoussants", et en l'accusant d'avoir reconnu une tentative de viol. "Une pénétration avec le pénis n'est pas la seule qui soit constitutive de viol. S'il s'agit d'un doigt ou d'un objet, c'est également un viol", a déclaré Joms Salvador, secrétaire général de Gabriela.

Une histoire "inventée" et "pimentée" selon son porte-parole

Pour sa défense, le porte-parole du président a déclaré que Rodrigo Duterte avait "inventé" et "pimenté" l'histoire. "Il a inventé une anecdote risible pour attirer l'attention sur les agressions sexuelles que lui et ses camarades subirent au lycée", a ajouté Salvador Panelo.



Le président, qui n'a pas hésité à présenter l'Église comme "l'institution la plus hypocrite" alors que son pays est majoritairement catholique, a en effet affirmé samedi que ses camarades de classe et lui avaient été victimes d'agression sexuelle en confession.



Il faut rappeler que Rodrigo Duterte est en conflit ouvert avec la hiérarchie catholique de son pays qui s'est montrée très critique de sa sanglante campagne contre le trafic de drogue.